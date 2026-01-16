АПС върна третия мандат на президента, отиваме на избори

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Парламентарната група на Алианса за права и свободи, която президентът Румен Радев избра да получи третия мандат за съставяне на правителство, върна мандата неизпълнен.

„Отиваме на избори”, това обяви след този трети отказ държавният глава.

Радев заяви, че е избрал да връчи мандата на политическата партия на Ахмед Доган като знак за национално единство и в отговор на опитите за насаждане на етническо напрежение, каквото няма. „АПС беше подложена на натиск от своята рожба”, каза още президентът, очевидно имайки предвид Делян Пеевски и ДПС-Ново начало.

Хейри Садъков, който получи и върна мандата, коментира, че приема избора на президента като оценка на съпротивата на АПС срещу явлението „завладяна държава”. Той каза също, че в тяхната формация са разбрали какво е това година и половина преди големите протести, които свалиха правителството.

