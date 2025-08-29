АТВ-то от инцидента в „Слънчев бряг“ вече е в националното следствие

Кадър БНТ

АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг е транспортирано в Националната следствена служба, съобщи БНТ. В понеделник то ще бъде предоставено за експертиза на вещите лица по разследването, които трябва да изследват техническата изправност на превозното средство преди катастрофата.

На 21 август и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, при което на 14 август в Слънчев бряг бяха ранени петима пешеходци.

Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото.

Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора, аргументира решението си Сарафов.

Обвиняем по досъдебното производство е 18-годишният Никола Бургазлиев – син на полицейски служители. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци в резултат на пътнотранспортно произшествие. Сред най-тежко пострадалите са 4-годишният Марти, който е в кома в „Пирогов“, и 37-годишната му майка Христина, която е в състояние на мозъчна смърт.

Вчера заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров коментира пред журналисти в Бургас назначената втора проверка по случая в Слънчев бряг:

„Целта е и да се разсеят всички съмнения и спекулации в публичното пространство, че нещо няма да се свърши както трябва и както цялото общество очаква. Искам да ви уверя от името на министъра и от цялото политическо и професионално ръководство, че ще бъде извършена абсолютно адекватна и обективна проверка на случая, въпреки – казвам пак – спекулациите, че родителите на момчето са служители. Всеки носи лична отговорност и ние не можем да подкрепим такива действия и тази постъпка. За да разсеем и да не допуснем спекулации по темата, министърът разпореди да се извърши и проверка на проверката, която беше направена от областната дирекция в Бургас“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!