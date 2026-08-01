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АЯР издаде лиценз за извеждането от експлоатация на трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“

01.08.2026 / 17:33 2

Снимка: Булфото

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски връчи лицензия за извеждане от експлоатация на трети и четвърти енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ на заместник изпълнителния директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) Елисавета Младенова, съобщиха от АЯР.

Лицензията е издадена на Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1–4 блок“ към ДП РАО. На церемонията присъства и председателят на Управителния съвет на държавното предприятие Сергей Цочев, посочва БТА.

Документът е със срок на валидност 10 години и дава право на ДП РАО да извършва дейностите по извеждането от експлоатация на трети и четвърти блок на централата.

От АЯР посочват, че дейностите следва да се изпълняват при спазване на изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и подзаконовите нормативни актове, като се гарантира приоритет на ядрената безопасност, радиационната защита, физическата защита и безопасното управление на радиоактивните отпадъци пред всички останали аспекти на дейността.

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Серж (преди 35 минути)
Рейтинг: 248377 | Одобрение: 50487
Честито на печелившите! Тази зима май ще бъдем на режим, че вече забравихме какво е. Важното е за Украйна да има топлина и светлина!...
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kris (преди 57 минути)
Рейтинг: 642322 | Одобрение: 127067
Кунева ще се подриска от удоволствие.....Реакторите бяха заредени можеха още да работят, а кукумявката ги спря !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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