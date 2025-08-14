АЗ Алкмаар е следващият съперник на Левски в Европа

кадър: Диема спорт

Отборът на АЗ Алкмаар изпълни всички очаквания и отстрани Вадуц от Лигата на конференциите след нова победа. На реванша в Лихтенщайн нидерландците спечелиха с минималното 1:0 и след 3:0 в първия мач се класираха за плейофите с общ резултат 4:0.

Така момчетата на Мартен Мартенс ще срещнат българския Левски в спор за място в основната схема на третия по сила турнир, организиран от УЕФА. Плейофните срещи предстоят на 21-ви и 28-и август.Гостите от Алкмаар до голяма степен се лишиха от нова убедителна победа, тъй като още в 7-ата минута останаха с човек по-малко заради двата жълти картона на Ро-Зангело Даал, предаде Спортал.

Играчите от Лихтенщайн опитаха да се възползват от численото си предимство и отправиха почти 20 удара във времето до последния съдийски сигнал, но силите не им стигнаха дори за почетен гол.

Вместо това те инкасираха още едно попадение във вратата си. То падна в 88-ата минута на срещата, когато ирландецът Трой Парът се разписа от дузпа.

