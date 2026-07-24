Абас Арагчи: Ще държим отговорни всички държави, които помагат на САЩ при евентуална атака срещу Иран

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Иран ще държи отговорни всички държави, които помагат на САЩ при евентуална атака срещу Ислямската република. Това заяви външният министър на Иран Абас Арагчи, предаде АФП.

„Всяко участие, сътрудничество или съдействие при извършване на агресия срещу Иран ще създаде международна отговорност за съответните страни“, заяви Арагчи по време на среща в Киргизстан.

Той допълни, че Иран „си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в рамките на самоотбраната“, пише БГНЕС.

Американският президент Доналд Тръмп каза в интервю за изданието “Аксиос”, че сериозно обмисля да рестартира мащабните военни операции в Иран, което ще включва повече удари дори в сравнение с тези, нанасяни по време на операция “Епична ярост”.

“Все още не ги е заболяло”, каза Тръмп пред “Аксиос”, но добави, че още не е взел окончателно решение.

По-рано Арагчи осъди “ирационалното” и “доминиращо” поведение на САЩ, след 12 последователни дни на американски атаки срещу иранската територия и ирански ответни удари в Близкия изток, предаде Франс прес.

Редактор "Екип на Петел",

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