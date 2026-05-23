Абитуриенти все пак ще минат по червения килим във Велико Търново

Абитуриенти все пак ще имат своя звезден миг и ще минат по червения килим във Велико Търново, въпреки потопа, който потопи под вода част от старопрестолния град.

"Директорите на всички великотърновски училища, които изпращат абитуриенти, изразиха изрично желание изпращанията по червен килим на 24 и 25 май да се проведат", написа кметът на града Даниел Панов във фейсбук.

"След поредица от разговори, проведени между училищните директори и дирекция "Образование" в Община Велико Търново бе решено, че дефилетата утре вечер и на 25 май ще се състоят така, както е по план - от 18:00 ч., за да може всеки ученик да изживее своите абитуриентски мигове", добави още той.

Часове по-рано днес Даниел Панов обяви, че празничната програма за 24 май се отменя.

"Наводнението и справянето с последиците от него са първостепенна и приоритетна задача! Хората, чиито домове са наводнени - и във Велико Търново, и във всяко едно от населените места, заслужават бързо да възстановят нормалния си живот - и аз, и Общината ще направим всичко по силите си за това. Поводи за празници ще има достатъчно занапред. Важни сега са хората! Благодаря на учителите, учениците и родителите за разбирането!", написа тогава той.

