Абонат на Виваком: Получих съобщение, че съм абониран за услуга за 3 лева на месец, а никога не съм я искал

Пиксабей

Много хора се оплакват в социалната мрежа, че са абонирани за услуги от мобилните оператори, които не им трябват.

Ето такъв случай

"Здравейте. Преди 2 седмици получих съобщение от раз, че вече съм абониран за услугата Happy Call (VIVACOM) и че вече мога си избера мелодия, въпреки че никога не съм я заявявал тази тъпотия и сега гледам във фактурата са ми начислили към 3 лв за Happy Call услугата!??? Пак ли трябва да се обърна към КЗП, за да си възвърна трите лева?"

Ето част от коментарите:

Можеш да прекратиш абонамента си към услугата HAPPY Call като изпратиш безплатен SMS на кратък номер 1520 с текст STOP (само с главни латински букви). Ще получиш уведомително съобщение, че твоят абонамент е прекратен.

Това го правят със всеки 1,2,3лв за услуги,които никога не сме заявявали!

Бе ти за евро и 53 цента ли си!

Едно кафе, в кварталното кафене ще е!

Неееее!Ти си дядо Коледа от лапландия.Честито.

Вече така или иначе си "ползвал" тази услуга от тях. Тя си е включена по подразбиране към всеки новоподписан договор. И при другите два оператора е така.

Първата ми работа като подпиша нов договор е,да видя какво са ми пуснали като услуги,и да го спра

