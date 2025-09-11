Абонати от Варна осъмнаха без вода заради авария
Пиксабей
Поради възникнала късно вчера авария на ул. "Капитан Райчо Николов" абонатите на кв. "Св. Иван Рилски" осъмнаха без вода. Потърпевши са попадащите под "Автогара Варна" до бул. "Васил Левски" и ул. "Георги Пеячевич", съобщиха от "ВиК Варна".
По данни на дружеството се очаква аварията да бъде отстранена днес до около 12:00 ч.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
