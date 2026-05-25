Абонати от Варна осъмнаха без вода
25.05.2026 / 07:17 0
Пиксабей
За авария във Варна, настъпила рано тази сутрин около 05:00 ч., съобщават от ВиК дружеството.
Потърпевши са абонатите, попадащи в района на Военна болница.
Очаква се аварията да бъде отстранена до около 15:00 ч., когато ще бъде възстановено и водоподаването.
