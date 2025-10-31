Абонати от Варна остават без ток в неделя

Пиксабей

Поради оперативни превключвания и неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия на 2 ноември, неделя, със смущения и без ток ще са:

От 8:00 ч. до 12:00 ч., гр. Варна - Западна промишлена зона.

От 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - Южна промишлена зона, фирмите: СЪНТРЪСТ ЕООД , ТРАНССТРОЙ-ВАРНА АД.

От 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - Южна промишлена зона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!