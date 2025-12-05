Абонати от Варна остават без ток в събота

Пиксабей

Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, в събота, 6 декември, са възможни смущения за част от абонатите във Варна, съобщават от "Електроразпределение Север" АД.

Става въпрос за попадащите в ж.к. "Вл. Варненчик", ТП 1609, ТП 2066, ТП 852, ТП 853, ТП 854, ТП 855, ТП 856, ТП 848, ТП 849, ТП 857 и ТП 739.

По данни на електроразпределителното дружество смущенията са възможни в часовия диапазон от 8:00 ч. до 17:00 ч.

