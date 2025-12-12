Абонати от Варна остават без ток в събота

Пиксабей

Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия на 13 декември, събота, от 8:30 ч. до 17:00 ч., са възможни смущения в района на село Тополи и Промишлена зона, съобщиха от "Електроразпределение Север".

Смущения се очакват и в м-ст Клисе баир.

За неделя, 14 декември, не се предвиждат прекъсвания за тази област, посочват от дружество.

