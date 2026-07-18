Абонати от Варна остават без вода днес
18.07.2026 / 08:38 0
Пиксабей
От 8.30 ч. до отстраняване на аварията абонатите на високата част на кв. "Аспарухово" остават без водоподаване, съобщават от "ВиК Варна".
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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