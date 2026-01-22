Абонати в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край Варна осъмнаха без вода

Пиксабей

Поради авария, настъпила вчера, 21 януари, без вода останаха абонатите на част от к.к. Св. Св. Константин и Елена", съобщават от ВиК Варна.

Потърпевши са попадащите на улиците 46 и 47, както и района около тях.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено до около 10:00 ч. днес, 22 януари.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

