Абонатите без ток днес във Варна и областта

На 11 август, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 18:00 ч. - в района на гр. Девня - ул. „Габрово“, ул. „Осми март“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Царевец“, ул. „Янтра“, ул. „Дунав“, ул. „Перущица“, ул. „Брезник“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Лозарска“, ул. „Митко Палаузов“, ул. „Оборище“, ул. „Пирин“, ул. „Плевен“, ул. „Плиска“, ул. „Първи май“, ул. „Сливница“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Тракия“, ул. „Хъшове“, ул. „Шипка“, ул. „Янтра“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Райко Даскалов“, училище СУ "Васил Левски", общежитието на ул. „Бузлуджа“ и „ВиК Варна“ ООД, електрозахранени от ТП 22, ТП 5, ТП 4, ТП 2 ВиК.

и - в района на От 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Чайка.

- в района на От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Рояк, Тутраканци, Бозвелийско и МТП 41 Провадия.

В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на

село Петров дол.

- в района на Днес, от 13:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - ул. „Арх. Д. Дабков“ 14, ул. „Арх. Петко Момчилов“ № 40, 49; ул. „Д-р Басанович“ № 99, 101, 105, 112, 114; ул. „Дубровник“ № 15, 17, 19, 21; ул. „Жеравна“, ул. „Никола Козлев“ № 28, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43; ул. „Подп. Калитин“ № 40, 42, 44, 46, 53, 57, 59, 61, електрозахранени от ТП 311.

Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна : част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018.

- в района на : част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018. Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Просечен.

- в района на Днес, от 9:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. - в района на селата Войводино, Николаевка, Дръндар, Калиманци, Кипра, Чернево, ВС „Калиманци“ - летище, маслобойна , Изгрев и село Левски.

и - в района на - летище, маслобойна В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч . - в района на село Момчилово.

. - в района на В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Невша.

- в района на В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Брестак.

- в района на В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Провадия – ул. „Христо Ганчев“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Овеч“, ул. „Никола Калипетровски“, ул. „Зелена гора“, ул. „Пета Безименна“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Трети февруари“, ул. „Славянска“, ул. „Отец Паисий“, електрозахранени от ТП 24.

- в района на – ТП 2 – ТП 4. Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Христо Смирненски“, ул. „Георги Петлешев“, ул. „Тервел“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Толбухин“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Антон Иванов“, ул. „Христо Михайлов“, ул. „Пеньо Пенев“, ул. „Митко Палаузов“, ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Йордан Йовков“, ул. „Добри Топалчев“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Климент“, ул. „Аврам Гачев“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Съби Дичев“, ул. „Христо Кърпачев“, ул. „Петър Берон“, ул. „Димитър Попов“, ул. „Добри Чинтулов“, ул. „Добри Войвода“, ул. „Тодор Влайков“, ул. „Вълчан Войвода“, ул. „Илю Войвода“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Найден Геров“.

