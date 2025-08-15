Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 15 август, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Девня - бул. „Съединение“ бл.8, бл.9; ул. „Патлейна“, бензиностанция „Лукойл“, „Еконт“ Девня, електрозахранени от ТП 18 Девня.

в района на - бул. „Съединение“ бл.8, бл.9; ул. „Патлейна“, бензиностанция „Лукойл“, „Еконт“ Девня, електрозахранени от ТП 18 Девня. От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Девня .

- в района на . В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол .

в района на . В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Момчилово .

в района на . В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Невша .

в района на . Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Николаевка и Дръндар .

в района на . Днес, от 9:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. - в района на село Войводино .

в района на . В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Брестак .

в района на . В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Провадия – ул. „Христо Ганчев“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Овеч“, ул. „Никола Калипетровски“, ул. „Зелена гора“, ул. „Пета Безименна“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Трети февруари“, ул. „Славянска“, ул. „Отец Паисий“, електрозахранени от ТП 24.

в района на – ул. „Христо Ганчев“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Овеч“, ул. „Никола Калипетровски“, ул. „Зелена гора“, ул. „Пета Безименна“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Трети февруари“, ул. „Славянска“, ул. „Отец Паисий“, електрозахранени от ТП 24. В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Арковна и Лопушна – ТП 2, с. Партизани – ТП 4.

в района на – ТП 2, – ТП 4. Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Провадия – ул. „Бойчо Желев“, ул. „Васил Априлов“, ул. „Камчия“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Константин Вигант“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“, ул. „Борис Мавроганов“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Тинтява“.

в района на – ул. „Бойчо Желев“, ул. „Васил Априлов“, ул. „Камчия“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Константин Вигант“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“, ул. „Борис Мавроганов“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Тинтява“. Днес , от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Провадия .

в района на . Днес, от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Провадия – ул. „Георги Димитров“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Юрий Венелин“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Димитър Грънчаров“, ул. „Дунав“, Централен площад и център Провадия, електрозахранени от ТП 8.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!