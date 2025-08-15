Абонатите без ток днес във Варна и областта
На 15 август, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:
- От 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Девня - бул. „Съединение“ бл.8, бл.9; ул. „Патлейна“, бензиностанция „Лукойл“, „Еконт“ Девня, електрозахранени от ТП 18 Девня.
- От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Девня.
- В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол.
- В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Момчилово.
- В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Невша.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Николаевка и Дръндар.
- Днес, от 9:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. - в района на село Войводино.
- В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Брестак.
- В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Провадия – ул. „Христо Ганчев“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Овеч“, ул. „Никола Калипетровски“, ул. „Зелена гора“, ул. „Пета Безименна“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Трети февруари“, ул. „Славянска“, ул. „Отец Паисий“, електрозахранени от ТП 24.
- В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Арковна и Лопушна – ТП 2, с. Партизани – ТП 4.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Провадия – ул. „Бойчо Желев“, ул. „Васил Априлов“, ул. „Камчия“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Константин Вигант“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“, ул. „Борис Мавроганов“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Тинтява“.
- Днес, от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Провадия.
- Днес, от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Провадия – ул. „Георги Димитров“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Юрий Венелин“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Димитър Грънчаров“, ул. „Дунав“, Централен площад и център Провадия, електрозахранени от ТП 8.
