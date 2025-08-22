Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 22 август, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна - част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018.

в района на - част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018. От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. „Виница“: ул. „Албена“, ул. „Александър Кръстев“, ул. „Аметис“, ул. „Димитър Димов“, ул. „Добри Христов“, ул. „Кастрица“, ул. „Пеньо Пенев“, ул. „Свети Георги“, ул. „Съби Велков“, ул. „Тюркоаз“, ул. „Христо Каварналиев“, част от бул. „Цар Борис III“, м-ст Роз Марин, м-ст Кара Али и м-ст Виница Север, електрозахранени от ТП 1655.

в района на - м-ст Евксиновград, ул. „30-та“, електрозахранени от БКТП 2044. От 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - местностите: Орехчето, Панорама, Черешова, градина, фирмите: „Електа“ ЕООД, Стационар за туберкулозно болни - СБАЛПФЗ-ВАРНА ЕООД и АМОНАЛ РИБАРСКА КООПЕРАЦИЯ.

В периода 18 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол .

в района на . Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Девня – улиците: „Струма“, „Преслав“, „Сакар“, „Средец“, „Лоза“, „Мадара“, „Акация“, „Галата“, „Базилика“, „Марцианопол“, „Васил Могиларов“, „Петрича“, „Пазарска“, „Трапезиц“, „Момчил Войвода“.

в района на . В периода 19 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Георги Димитров“, ул. „Георги Атанасов“, ул. „Цоню Тодоров“, ул. „Добри Недев“, ул. „Матей Стоянов“, ул. „Петко Делев“, ул. „Добри Славов“, ул. „Гроздьо Желев“, ул. „Гено Стойков“, ул. „Вела Пеева“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Благой Касабов“, електрозахранени от ТП 2.

в района на . В периода 19 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол - ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Христо Михайлов“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Малчика“, ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Тервел“, ул. „Климент“, електрозахранени от ТП 10.

в района на – ВП Златина, – ТП Сервиз - Разсадник. В периода 20 – 22 август, от 8:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Ветрино, Михалич, Искър, Добротич, Момчилово, Средно село .

в района на . В периода 18 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Невша .

в района на . В периода 18 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Момчилово .

в района на . В периода 21 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Христо Патрев“, ул. „Цар Самуил“, ул. „Антон Иванов“, ул. „Здравко Бомбов“, ул. „Генерал Заимов“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Климент“, ул. „Васил Левски“, ул. „Илия Атанасов“, електрозахранени от ТП 6.

в района на . В периода 21 – 22 август, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Китен, Блъсково, Градинарово, Черноок и в района на МТП Дивес Блъсково и МТП Глобул Китен.

в района на и в района на МТП Дивес Блъсково и МТП Глобул Китен. Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Кривня .

в района на . Днес , от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Неново, Равна, Черковна, Овчага, Снежина, Градинарово и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.

в района на и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия. Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Китен и в района на МТП Дивес, МТТ Глобул.

- в района на и в района на МТП Дивес, МТТ Глобул. Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Блъсково, Градинарово, Черноок, Славейково.

