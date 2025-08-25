Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 25 август, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - ул. „Крали Марко“ № 6, 9, 16.

в района на - ул. „Крали Марко“ № 6, 9, 16. От 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Добрина - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

в района на - клиентите, електрозахранени от ТП 1. В периода 25 – 29 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол .

в района на . Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Девня , кв. „Повеляново“ - бул. „Съединение“, ул. „Славянска“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Македония“, ул. „Мусала“, ул. „Стара планина“, ул. „Стария бряст“, ул. „Странджа“, ул. „Търново“, електрозахранени от ТП 8 Повеляново.

в района на , кв. „Повеляново“ - бул. „Съединение“, ул. „Славянска“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Македония“, ул. „Мусала“, ул. „Стара планина“, ул. „Стария бряст“, ул. „Странджа“, ул. „Търново“, електрозахранени от ТП 8 Повеляново. Днес , от 9:00 ч. до 10:00 ч. - в района на селата Юнак, Дъбравино, Горен чифлик и Гроздьово.

в района на В периода 25 – 29 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Невша.

в района на село Невша. Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Момчилово .

в района на . Днес , от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на селата Орешак и Климентово , както и част от село Генерал Кантарджиево .

в района на , както и част от . Днес , от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на село Генерал Кантарджиево , района около Винарна изба Кантарджиево, м-ст Перчемлията и част от ВЗ Кранево.

в района на , района около Винарна изба Кантарджиево, и част от ВЗ Кранево. Днес , от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Провадия - ул. „Цар Освободител“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, централен площад, ул. „Толбухин“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Камчия“, ул. „Опълченска“, ул. „Драгоман“, електрозахранени от ТП 43 и ТП 12.

в района на - ул. „Цар Освободител“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, централен площад, ул. „Толбухин“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Камчия“, ул. „Опълченска“, ул. „Драгоман“, електрозахранени от ТП 43 и ТП 12. Днес , от 9:00 ч. до 10:00 ч. и от 11:30 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Провадия .

в района на . Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Черноок .

- в района на . Днес , от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Блъсково, Градинарово, Китен, Славейково и в района на МТП Глобул Дългопол и МТП Дивес.

в района на и в района на МТП Глобул Дългопол и МТП Дивес. В периода 25 – 27 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Аспарухово .

в района на . В периода 25 – 27 август, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Комунари, ТП ПС РОСА и ТП Петролна база Аспарухово.

