Абонатите без ток днес във Варна и областта

На 28 август, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 16:00 ч . - в района на гр. Варна - кв. „Чайка“ - 38, 39, 98, 198; ДГ 21 "Калина Малина", ДГ 22 "Мечо Пух", Математическата гимназия, фирмите: „УСХ“ ЕАД, „ЛИМ 21“ ЕООД, електрозахранени от ТП 177.

