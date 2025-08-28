Абонатите без ток днес във Варна и областта
28.08.2025 / 07:00 0
Пиксабей
На 28 август, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:
- От 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. „Чайка“ - 38, 39, 98, 198; ДГ 21 "Калина Малина", ДГ 22 "Мечо Пух", Математическата гимназия, фирмите: „УСХ“ ЕАД, „ЛИМ 21“ ЕООД, електрозахранени от ТП 177.
- От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Изгрев - клиентите, електрозахранени от ТП 1730.
- В периода 27 – 29 август, от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.
- Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Бялата чешма, м-ст Дилбер чешма, част от м-ст Манастирски рид в района около конна база Виница.
- Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна – карето, заключено между ул. „Константин Доганов“, ул. „Добротица“, ул. „Крепостна“, ул. „Антон Страшимиров“, ул. „Алеко Богориди“, ул. „Хан Пресиян“, електрозахранени от ТП 303.
- Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Св. Никола, кв. „Бриз“, ул. „Петър Слабаков“, ул. „Преслав Петров“, част от ул. „114“ и част от ул. „Боян Блъсков“, част от ул. „Сирма Войвода“, електрозахранени от КТП 1936.
- Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.
- Днес, от 9:00 ч. до 10:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. „Левски“ /Цветен квартал/, ул. „Ружа“, ул. „Карамфил“, ул. „Кокиче“, ул. „Прилеп“, електрозахранени от ТП 378.
- Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на село Константиново и прилежащите към него вилна зона – местности Панорама, Припека, Черешова градина, Крушева градина, Лазур, Навеса, Чатал чешма, Кривината.
- Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Белослав - бензиностанция „Петрол“, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма „Хелленика“ ООД, „Цетин България“ ЕАД, „Петрол“ АД, „Балкански“ ООД и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите.
- Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Аксаково - ул. „Акация“, ул. „Александър Павлович“, ул. „Батова“, ул. „Боряна“, ул. „Бреза“, ул. „Велико Димитров“, ул. „Георги Петлешев“, ул. „Грозден“, ул. „Детелин Минчева“, ул. „Добруджа“, ул. „Дръзки“, ул. „Здравец“, ул. „Извор“, ул. „Кусолкин“, ул. „Митко Палаузов“, ул. „Михаил Иванов“, ул. „Нанко Недев“, както и местностите Аксаковска панорама, Вълчан чешма, Кун тепе, Михлюза, Над асфалта и местност Терасите, ул. „Орлово гнездо“, ул. „Петрича“, ул. „Петър Маринов“, ул. „Роза“, ул. „Слави Дойчев“, ул. „Тракия“, ул. „Тревен“, ул. „Цанко Церковски“ и ул. „Чайка“.
- В периода 27 – 29 август, от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Гроздьово – ТП 11 Шерба и ТП 12 Бункера.
- В периода 27 – 29 август, от 8:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Гроздьово.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Чайка.
- Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Рояк, Тутраканци, Бозвелийско и МТП 41 Провадия.
- В периода 25 – 29 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол.
- В периода 25 – 29 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Невша.
- В периода 27 – 29 август, от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.
- В периода 27 – 29 август, от 8:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Ветрино, Михалич, Искър, Добротич, Момчилово, Средно село.
- В периода 28 – 29 август, от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Момчилово - фирмите: „ВиК – Варна“ ООД, „Ескана“ АД, „Никос-Плам“ ЕООД.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!