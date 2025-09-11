Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 11 септември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - местностите Варна Йолу, Ваялар, Голяма Могила, Горна трака, Коджа тепе, Траката, Фатрико дере, Узун-Алан, ул. „Блага Димитрова“, ул. „Васил Стоянов“, ул. „Димитър Талев“, ул. „Емилиян Станев“, ул. „Иван Церов“, ул. „Илинден“, ул. „Камен Калчев“, ул. „Константин Петрович“ и ул. „Св. Климент Охридски“.

