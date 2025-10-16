Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 16 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

В периода 16 – 17 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода16 – 17 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Зорница. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 15 – 17 октомври, от 9:30 ч. до 16:00 ч., в района на село Дюлино.

Днес, от 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. „Прилеп“, бул. „Христо Смирненски“, електрозахранени от ТП 2147 , ТП 2133 и ТП 1681.

Днес, от 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. „Прилеп“, бул. „Христо Смирненски“.

Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево, село Куманово.

Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - карето – бул. „Цар Освободител“, бул. „Княз Борис І“, ул. „Македония“, ул. „Опълченска“, електрозахранени от ТП 18.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Изгрев, клиентите, електрозахранени от ТП 2059 и ТП 932.

В периода 14 – 17 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия.

В периода 13 – 17 октомври, от 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Дългопол – ул. „Генерал Гурко“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Иван Асен“, ул. „Подполковник Калитин“, ул. „Генерал Заимов“, ул. „Толбухин“, ул. „Никола Обретенов“, ул. „Христо Михайлов“, електрозахранени от ТП 3.

В периода 13 – 17 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 16 – 17 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Момчилово - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 16 – 17 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Чернево – клиентите, електрозахрани от ТП 4.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Караманите.

Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на селата Стефан Караджа, Караманите, Генерал Колево, Радан Войвода.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Долни чифлик – ул. „23-ти Септември“, ул. „Ясен“, ул. „Иглика“, ул. „Роза“, ул. „3-ти Март“, ул. „Детелина“, ул. „Бреза“, ул. „Теменуга“, ул. „Бор“, ул. „Божур“, ул. „Еделвайс“, ул. „Родопа“, ул. „Марин тепе“, ул. „Черни връх“, ул. „Стара планина“, ул. „Вихрен“, ул. „Рила“, ул. „Самуил“, ул. „Латинка“, ул. „Детелина“, ул. „Кокиче“, ул. „Тракия“, ул. „Ясен“, ул. „Явор“, ул. „Лонгоз“, ул. „Иван Асен“.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на Манастир „Св. Марина“ - село Ботево и Помпена станция Дулапкулак на територията на община Добрич.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Тополи - улиците: „Христо Патрев“, „Георги Градев“, „Голямо Делчево“, „Коми“, „Николай Христов“, „Александър Димитров“, „Овчага“, „Добри Иванов“, „Тракийска“, електрозахранени от ТП 13.

