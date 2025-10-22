Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 22 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:00 ч. до 16:30 ч. - в района на курортен комплекс „Камчия“.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:30 ч. до 16:00 ч., в района на село Дюлино.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Манастир – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Цонево – ТП Горско Стопанство Цонево, ПБ Кариера Сини вир Цонево и село Гроздьово – ТП 12 Бункера.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Сава, Цонево и Гроздьово.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Брестак.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Брестак и Метличина.

В периода 21 – 22 октомври, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Невша – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 21 – 23 октомври, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Вълчи дол - улиците: „Трети март“, „Бригадирска“, „Добруджа“, „Катюша“, „Георги Димитров“, „Вапцаров“, „Средна гора“, „Хаджи Димитър“, „Христо Ботев“, електрозахранени от ТП 8.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Ветрино – МТП Глобул, ТП МВР, ТП Веро.

Днес, от 9:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч., в района на село Ветрино; ТП 2 Подем; ТП 1 Подем; ТП Разсадник; ТП Оранжерии.

Днес, от 8:00 ч. до 12:00 ч., в района на гр. Варна - част от м-ст Ментеше, м-ст Балъм дере и м-ст Планова.

Днес, от 8:00 ч. до 12:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Вл. Варненчик“, м-ст Ментеше, гр. Аксаково.

Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ален мак и к.к. „Чайка“: ул. „Янко Славчев“ и ул. „Цаню Цанев“ – района около комплекс „Тригор“, електрозахранени от ТП 1882.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. „Триглав“, ул. „Черни осъм“, ул. „Цепина“ и ул. „Борова горичка“; ул. „Трапезица“, Троянски манастир, ул. „Хисарлъка“, ул. „Царичина“, ул. „Траянови врати“; част от м-ст Манастирски Рид – ул. „Орлова чука“, ул. „Персина“, ул. „Персенк“, ул. „Перистера“, ул. „Перелик“ и ул. „Парангалица“.

Днес 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. „Княз Борис І“, бул. „Сливница“, ул. „Опълченска“, ул. „Бул. Цар Освободител“, електрозахранени от ТП 114.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Бяла - кв. „Гръцка махала“ - ул. „Димитър Янев“, ул. „Михаил Дойчев“, ул. „14-та“, ул. „Иван Калчев“, ул. „Господин Милучев“, ул. „Рила“, ул. „Пирин“, ул. „Аврам Гачев“, ул. „9 -та“, ул. „10-та“, електрозахранени от ТП 14.

В периода 20 – 22 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Зорница. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на Манастир „Св. Марина“ - село Ботево и Помпена станция Дулапкулак на територията на община Добрич.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на района около Винарска изба „Варна“ - село Генерал Кантарджиево.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Дебелец - клиентите електрозахранени от МТТ 3.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Дългопол – ул. „Генерал Гурко“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Иван Асен“, ул. „Подполковник Калитин“, ул. „Генерал Заимов“, ул. „Толбухин“, ул. „Никола Обретенов“, ул. „Христо Михайлов“, електрозахранени от ТП 3.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – ул. „Бойчо Желев“, ул. „Стефан Боранов“, ул. „Цоню Тодоров“, ул. „Македонска“, ул. „Тодор Илиев“, ул. „Желез Йорданов“, ул. „Димитър Грънчаров“, ул. „Кривненска пътека“, ул. „Иглика“, ул. „Шипка“, ул. „Мураданларска“, ул. „Лозарска“, ул. „Люляк“, ул. „Омайниче“, ул. „Велико Търново“, ул. „Три уши“, ул. „Първа безименна“, електрозахранени от ТП 27.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Боряна, Сладка вода, Камен дял, Партизани, Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

