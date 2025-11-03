Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 3 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна – карето, заключено между бул. „Владислав Варненчик“, ул. „Дрин“, бул. „Сливница“, бул. „Съборни“, електрозахранени от ТП 319 и ТП 1031.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. „Цар Освободител“, ул. „Ген. Колев“, бул. „Сливница“, ул. „Отец Паисий“.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Есеница, Изворник, Калоян, Кракра, Искър – ТП 4, ТП 5, ТП 7.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Овчага.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Кривня, Равна, Неново, Черковна, Снежина, Градинарово и в района на ТП Вилна зона Провадия и ТП Фазанария Провадия.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – ТП 17 - ул. „Цоню Тодоров“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Козлодуй“, ул. „Славянска“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Искър“, ул. „Опълченска“, ул. „Охрид“, ул. „Бойчо Желев“. Ще се редуват поетапно изключването на отделните клонове, за да не се лишават едновременно всички абонати.

В периода 3 – 5 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Дюлино.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Дъбравино. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Боряна, Сладка вода, Камен дял, Партизани, Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

В периода 3 – 7 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 3 – 4 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Дъбравино. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

