Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 7 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 13:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Аспарухово“, част от м-ст Вилите, „Лидъл България“ ЕООД ЕНД КО КД, електрозахранени от ТП 2160 и ТП 1588.

От 9:00 ч. до 13:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Битоля“ № 1, 3, 5, 7; ул. „Брегалница“ № 4, 10, 12, 16, 18; ул. „Илинден“ 1, ул. „Селиолу“ № 17, 19, 21, 36, 38, 40, 42; ул. „Тодор Димов“ № 1, 3; ул. „Топра Хисар“ № 1, 3, 4, 6, 10, 12, 14; ул. „Битоля“ – „Лидъл България“ ЕООД.

От 8:30 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - част от м-ст Прибой, електрозахранени от ТП 1520.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Чайка“ № 18, 189, 193, 194, 98, 206; фирмите: „Свежест Експерт“ ЕООД, ЦБА Белослав ООД.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Чайка“ № 19, 24, 25, 26, 98, 200; „Рекламна къща“ ЕООД.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: „3-та“ в посока център - изток, „28-ма“, „32-ра“.

От 9:00 ч. до 14:00 ч., в района на гр. Провадия – ул. „Генерал Манзей“, ул. „Шипка“, ул. „Дунав“, ул. „Средна гора“, ул. „Милин камък“, ул. „Пролет“, ул. „Ивайло“, ул. „Васил Коларов“, електрозахранени от ТП 13.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Михалич и Искър.

От 8:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Ветрино, Добротич, Момчилово, Средно село.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 8:30 ч. до 16:30 ч., в района на село Здравец - южната и югозападната част на селото, електрозахранени от МТП 3.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Добрина, Манастир, Житница и Падина.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – КТП Горско Стопанство Провадия.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Суворово - улиците: „Цар Калоян“, „Хаджи Димитър“, „Горски кладенец“, „Витоша“, „Острата чешма“, „Пирин“, „Копривщица“, „Христо Ботев“, „Цар Самуил“, „Райна Княгиня“, „Пею Яворов“, „Трети март“, „Средна гора“, „Плиска“, „Родопи“, „Цар Симеон“, електрозахранени от ТП 2.

В периода 6 – 7 ноември, от 9:30 ч. до 16:00 ч., в района на село Дюлино.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Дъбравино. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Боряна, Сладка вода, Камен дял, Партизани, Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

В периода 3 – 7 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!