Абонатите без ток днес във Варна и областта

На 10 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.

От 9:30 ч. до 13:00 ч., в района на гр. Варна - улиците: „Отец Паисий“, „Страхил Войвода“, „Янкул Войвода“, „Македония“, „Цар Освободител“, „Гоце Делчев“, „Родопи“, електрозахранени от ТП 456.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Чайка“ бл. 27 Вх. А и Д, „Виваком България“ ЕАД.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Владислав Варненчик“.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Вълчи дол - улиците: „Трети март“, „Бригадирска“, „Добруджа“, „Катюша“, „Георги Димитров“, „Вапцаров“, „Средна гора“, „Хаджи Димитър“, „Христо Ботев“, електрозахранени от ТП 8.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Генерал Киселово – клиентите, електрозахранени от МТП 5.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Горен чифлик - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Разделна – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Девня - улиците: „Райко Даскалов“, „Ропотамо“, „Димитър Полянов“, „Янтра“, „Капитан Петко“, „Стефан Караджа“, „Иван Вазов“, „Съединение“, „Дунав“, „Бенковска“, „Съединение“, „Осми март“, електрозахранени от ТП 10.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ и ул. „1-ва“ в посока център - главен път, ул. „5-та“, ул. „4-та“, ул. „8-ма“, ул. „40-та“ и ул. „42-ра“.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Аксаково - ул. „Акация“, ул. „Бреза“, ул. „Велико Димитров“, ул. „Георги Петлешев“, ул. „Добруджа“, ул. „Дръзки“, ул. „Здравец“, ул. „Извор“, ул. „Нанко Недев“, местност Вълчан чешма, местност Кун тепе, ул. „Орлово гнездо“, ул. „Петър Маринов“, ул. „Слави Дойчев“, ул. „Тревен“, ул. „Цанко Церковски“ и ул. „Чайка“, електрозахранени от ТП 2.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 10 – 12 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Дюлино.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Искър - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

В периода 10 – 12 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Боряна, Сладка вода, Камен дял, Партизани, Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

