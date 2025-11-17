Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 17 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - бул. „Мария Луиза“ 21.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Виница“, ул. „Аладжа манастир“, ул. „Венчан“, ул. „Китен“, ул. „Лозарска“, ул. „Петрич“ и част от ул. „Цар Борис III“, електрозахранени от ТП 890.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, м-ст Долна трака, ул. „1-ва“, ул. „6-та“, ул. „7-ма“, ул. „8-ма“, ул. „11-та“ и ул. „12-та“, електрозахранени от ТП 625.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Д-р Идрижишка Кръстева“, ул. „Сирма Войвода“, ул. „Петър Слабаков“ и м-ст Св. Никола, електрозахранени от БКТП 2163.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна – част от м-ст Прибой, електрозахранени от МТП 1549.

От 8:30 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Белослав - кв. „Младост“ жилищни блокове, електрозахранени от ТП 1.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Аксаково - ул. „Акация“, ул. „Бреза“, ул. „Велико Димитров“, ул. „Георги Петлешев“, ул. „Добруджа“, ул. „Дръзки“, ул. „Здравец“, ул. „Извор“, ул. „Нанко Недев“, местност Вълчан чешма, местност Кун тепе, ул. „Орлово гнездо“, ул. „Петър Маринов“, ул. „Слави Дойчев“, ул. „Тревен“, ул. „Цанко Церковски“ и ул. „Чайка“, електрозахранени от ТП 3.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Любен Каравелово, Зорница, Водица и Засмяно.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – Северна промишлена зона, м-ст Шашкъните, кв. „Север“ бл.3, бл.7, бл.8.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 12:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Черноок, Градинарово, Славейково.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Китен, Блъсково, Градинарово, Овчага, Черковна, Кривня, Снежина, Неново и в района на ТП Вилна зона Провадия и ТП Фазанария Провадия.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Владислав Варненчик“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ и ул. „1-ва“ в посока център - главен път, ул. „5-та“, ул. „4-та“, ул. „8-ма“, ул. „40-та“ и ул. „42-ра“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 5. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 17 – 19 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Дюлино.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Китен – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

