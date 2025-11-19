Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 19 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:30 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Планова - клиентите,електрозахранени от ТП 2069.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Ново Оряхово.

От 8:30 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Белослав - кв. „Младост“ - жилищни блокове, електрозахранени от ТП 1.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на селата Крумово, Радево, Ботево, Пясъчник и прилежащите им промишлени зони, Ново Ботево и Помпена станция Дулапкулак на територията на община Добрич.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Девня – ул. „Просвета“, ул. „Здравец“, бул. „Съединение“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Патлейна“, електрозахранени от ТП 19.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Черноок, Градинарово, Славейково.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Китен, Блъсково, Градинарово, Овчага, Черковна, Кривня, Снежина, Неново и в района на ТП Вилна зона Провадия и ТП Фазанария Провадия.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ и ул. „1-ва“ в посока център - главен път, ул. „5-та“, ул. „4-та“, ул. „8-ма“, ул. „40-та“ и ул. „42-ра“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Невша.

От 8:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч., в района на селата Невша и Венчан.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна – карето, заключено между ул. „Цар Калоян“, ул. „Хан Крум“, ул. „Княз Александър Батенберг“, ул. „Княз Дондуков“, електрозахранени от ТП 154.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 17 – 19 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Дюлино.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Китен – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 18 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия.

