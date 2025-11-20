Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 20 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Разделна – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево около следните улици: ул. „3-та“ - от пресечката с ул. „5-та“ до пресечката с ул. „32-ра“, ул. „28-ма“, ул. „32-ра“; ул. „1-ва“ и ул. „20-та“ - в района около училището; ул. „26-та“ и ул. „24-та“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна: ул. „Битоля“ № 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 34; ул. „Селиолу“ № 3, 5, 7, 11, 13, 28, 30, 32, 34; ул. „Илинден“ № 21, 25, 29, 33; ул. „Братя Бъгстон“ № 1, 3, 5; ул. „Топра Хисар“ №8.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Битоля“ 36, ул. „Илинден“ 31, ул. „Селиолу“ 26, бул. „Цар Освободител“ № 67, 75, 79, 81, 83, 93; ул. „Македония“ № 126 и 142; ул. „Тодор Каблешков“ 40.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – ул. „Христо Илиев Коев“, ул. „Теменуга“ и ул. „Стефан Шиков“, електрозахранени от МТП 41.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на село Каменар - в района на ул. „Мак“, ул. „Кокиче“, ул. „Невен“, ул. „Калина“, ул. „Бреза“, ул. „Акация“, ул. „Ясен“, ул. „Бор“, ул. „Явор“, ул. „Елха“, ул. „Дъб“ и ул. „Липа“.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на село Каменар.

В периода 20 – 21 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Китен – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 18 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия.

В периода 20 – 21 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Горица.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!