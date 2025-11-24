Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 24 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Дъбравино - клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Бяла - района на пристанище Бяла, ул. „Свети Атанасий“, ул. „Тихият залив“, ул. „Амфора“, ул. „Лариса“, ул. „Диониций“.

От 13:30 ч. до 15:30 ч., в района на гр. Варна - ул. „Роза“ № 23, № 33, № 37 вх. А, вх. Б.; ул. „Бели лилии“ № 24 вх. В; фирма: „Хепи Бар“ ЕООД, ул. „Роза“ № 25 и 3-то ОУ "Ангел Кънчев", електрозахранени от ТП 461.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Явор“ № 3, 4, 5, 6, 20; ул. „Бреза“ 8, част от пазар бул. „Васил Левски“, електрозахранени от ТП 124.

От 13:00 ч. до 15:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, ул. „Володя Вълчев“, ул. „8-ма“, ул. „7-ма“, ул. „Димитър Паничков“, ул. „Весела Василева“, ул. „Драган Данаилов“, електрозахранени от ТП 1921.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Акчелар, м-ст Руските окопи, м-ст Свети Никола и част от м-ст Бриз, електрозахранени от ТП 1622.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Възраждане“ бл. 85, бл. 76; кв. „Възраждане“ 4 бл. 474; кв. „Възраждане“ УПИ 180, част от м-ст Планова, електрозахранени от ТП 1604.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Възраждане“, част от м-ст Планова, част от м-ст Кочмар.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Баново, Слънчево, Припек и прилежащите им вилни и промишлени зони зони.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Игнатиево, с. Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Девня – ул. „Акация“, ул. „Мадара“, ул. „Преслав“, ул. „Средец“, ул. „Струма“, ул. „Трапезица“, ул. „Лоза“, ул. „Васил Могиларов“, ул. „Галата“, ул. „Марцианопол“ и ул. „Сакар“, фирмите: „Грейнстор България“ АД, „Микрострой 90-Варна“ ООД, „Микрострой 90-МГ“ ЕООД, електрозахранени от ТП 15, ТП 16 и ТП 41.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Девня.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Черноок, Градинарово, Славейково.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Китен, Блъсково, Градинарово, Овчага, Черковна, Кривня, Снежина, Неново и в района на ТП Вилна зона Провадия и ТП Фазанария Провадия.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Девня – ул. „Просвета“, ул. „Здравец“, бул. „Съединение“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Патлейна“, електрозахранени от ТП 19.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 10, ТП 11, БКТП 16.

От 9:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч., в района на селата Войводино, Дръндар , Николаевка.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево около следните улици: ул. „3-та“ - от пресечката с ул. „5-та“ до пресечката с ул. „32-ра“, ул. „28-ма“, ул. „32-ра“; ул. „1-ва“ и ул. „20-та“ в района около училището, ул. „26-та“ и ул. „24-та“.

В периода 24 – 26 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Рояк – клиентите, електрозахранени от МТП Музея Рояк.

В периода 24 – 26 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Чайка, Рояк, Тутраканци, Бозвелийско и гр. Провадия - ул. „Теменуга“, ул. „Стефан Шиков“ и ул. „Христо Илиев Коев“.

В периода 24 – 28 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 24 – 26 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Дюлино.

