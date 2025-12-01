Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 1 декември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:30 ч. до 12:00 ч., в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Поп Харитон“, ул. „Трайко Китанчев“, ул. „Стара Планина“, ул. „Ангел Кънчев“ от ТП 387.

От 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Арх. Петко Момчилов“ № 1, 2, 3, 5, 7, 9; ул. „Батова“ № 1, 2, 4, 5; ул. „Ген. Георги Попов“ № 6, 9; ул. „Никола Козлев“ № 7, 10, 11, 13, 16, 24; ул. „Подполковник Калитин“ - от №1 до №27.

От 13:30 ч. до 14:30 ч., в района на гр. Варна - улиците: „Владислав Варненчик“, „Трайко Китанчев“, „Ивайло“, „Поп Харитон“, „Братя Тедески“, „Патриарх Евтимий“, „Кап. Райчо Николов“, „Акад. Никола Обрешков“, „Св. Иван Рилски“, „Злати Бръчков“, „Княз Черказки“.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Изгрев.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Аспарухово“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Кирил Пейчинович“, ул. „Проф. Иван Шишманов“, ул. „Стенка Разин“, ул. „Цар Иван Александър“, ул. „Гомел“, ж.к. „Дружба“, ул. „Керч“, ул. „Кишинев“, ул. „Манастирска“, ул. „Мара Тасева“, ул. „Нарва“, ул. „Народни Будители“, ул. „Новгород“, ул. „Перекоп“, ул. „Първи май“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Яш“, ДГ 44 „В. Терешкова“, ЦДГ 12 „Пинокио“, ДГ 43 „Пинокио“, РДПБЗН- Варна, „Еконт Експрес“ АД, Д-я „Социално Подпомагане“, Пасарелка, помпена станция за отпадни води на „ВиК – Варна“ ООД, ОУ „Христо Ботев“, пешеходен светофар.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Аспарухово“, включително „Институт по Океанология“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кривня, ТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария Провадия.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 12:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Равна, Неново, Черковна, Овчага, Снежина, Градинарово.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Вълчи дол – улиците: „Жечка Карамфилова“, „Александър Стамболийски“, „Георги Мамарчев“, „Малчика“, „Вапцаров“, „Родопи“, „Георги Димитров“, електрозахранени от ТП 6.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „26-та“, ул. „24-та“, ул. „1-ва“ и ул. „20-та“ в района около училището и пекарната, Кметство – село Кичево, ул. „10-та“, ул. „7-ма“, ул. „8-ма“, и ул. „4-та“.

В периода 1 – 5 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!