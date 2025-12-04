Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 4 декември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Девня - промишлена зона, фирмите: „Девня Солар“ ЕАД и „Каолин“ ЕАД.

От 8:00 ч. до 16:00 ч., в района на село Болярци.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Комарево.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Храброво, ТП Овчарник Провадия и ТП ПС СЕП Блъсково, МТП Гробище Провадия и МТТ Айкъна.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Ветрино.

От 8:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Ветрино, Михалич, Искър, Добротич, Момчилово, Средно село.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Генерал Кантарджиево – района около пресечката на ул. „11-та“ с ул. „1-ва“ и ул. „14-та“.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец Север, м-ст Джанавара, Помпена станция на „ВиК – Варна“ ООД, Военно Формирование 26800.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Страшимирово, промишлена зона на село Езерово, гр. Белослав – кв. „Белопал“, фирмите: „Булмак“ и „Енергоремонт“, „Косметикпак“ ООД, „Пиелком 300“ ЕООД, „Трансинс Индъстри“ АД, „ГАЗТРЕЙД“ АД, „Белфери“ ЕООД, „Пами 2010“ ЕООД, ЕТ „Тихомир ВВ - Васил Василев“, стъкларско училище -ПГ „Св. Димитър Солунски“, хлорна станция на ТЕЦ Варна, фирма ТЕЦ Варна - собствени нужди.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Езерово и прилежащите промишлени и вилни зони.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.

В периода 3 – 5 декември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Дюлино.

В периода 3 – 4 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „5-та“, ул. „4-та“, ул. „8-ма“ и ул. „1-ва“ от център към главен път.

В периода 1 – 5 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

