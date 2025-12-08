Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 8 декември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Славейково.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Китен, Блъсково, Градинарово, Черноок.

От 8:00 ч. до 16:00 ч., в района на селата Любен Каравелово, Зорница, Водица и Засмяно.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, ул. „Сергей Антонов“, ул. „Патриарх Максим“, електрозахранени от ТП 2309.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Славейково.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Китен, Блъсково, Градинарово, Черноок.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Черковна – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Кривня, Равна, Неново, Черковна, Овчага, Снежина, Градинарово и в района на ТП Вилна зона Провадия и ТП Фазанария Провадия.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Чернево.

От 9:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Суворово, село Щипско и село Чернево.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Невша – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Игнатиево - клиентите, електрозахранени от СТП 1 Игнатиево. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ и ул. „1-ва“ в посока център - главен път, ул. „5-та“, ул. „4-та“, ул. „8-ма“, ул. „40-та“, ул. „42-ра“ и ул. „9-та“, ул. „1-ва“ и ул. „20-та“ в района около Училището и пекарната, ул. „10-та“, ул. „7-ма“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Генерал Кантарджиево – района около пресечката на ул. „11-та“ с ул. „1-ва“ и ул. „14-та“.

В периода 8 – 12 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!