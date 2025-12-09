Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 9 декември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Черковна и Овчага.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Кривня, Равна, Неново, Снежина, Градинарово и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Долни чифлик – улиците: „Детелина“, „23-ти Септември“, „Междинна“, „Роза“, „Божур“, „Ясен“, „Бреза“, „Трети март“, „Иглика“, „Еделвайс“, „Теменуга“, „Люляк“, „Лале“, „Бор“, електрозахранени от ТП 6.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - част от м-ст Зеленика, клиентите, електрозахранени от МТП 960.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Сотира, м-ст Акчелар и м-ст Телевизионна кула.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - Северна промишлена зона.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. „Преслав“, ул. „Приморски“, ул. „Княз Борис I“, ул. „Сливница“.

От 9:00 ч. до 13:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Петко Стайнов“ 5.

От 13:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Трепетлика“, ул. „Цанко Дюстабанов“, бул. „Сливница“, ул. „Секвоя“, ул. „Калина“, ул. „Жечо Гюмюшев“, елктрозахранени от ТП 403.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - ул. „Вардар“ 1, ул. „Граф Игнатиев“ № 12, 14; бул. „Приморски“ № 1 3, 5; ул. „Презвитер Козма“ № 10, 11, 12, 17; ул. „Преслав“ № 14, 16; ул. „Хан Омуртаг“ № 13, 22.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. „Преслав“, ул. „Св. Климент“, ул. „Михаил Колони“, бул. „Приморски“.

От 9:00 ч. до 15:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Дубровник“ № 15, 17, 19; ул. „Петко Момчилов“ № 40, 49, 49 А; ул. „Подполковник Калитин“ № 42, 44, електрозахранени от ТП 311.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Доброплодно.

От 8:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч., в района на селата Златина, Млада Гвардия, Белоградец, Ягнило.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Белослав - кв. „Акации“. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ - от пресечката с ул. „5-та“ до пресечката с ул. „32-ра“, ул. „28-ма“, ул. „32-ра“; ул. „26-та“, ул. „24-та“, ул. „1-ва“ и ул. „20-та“ в района около училището, пекарната и Кметство с. Кичево, ул. „10-та“, ул. „7-ма“, ул. „8-ма“, и ул. „4-та“.

В периода 8 – 12 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

