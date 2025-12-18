Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 18 декември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ракитника, м-ст Черноморец, ПС ВиК Черноморец, фирма „Петрокелтик България“ ЕООД.

От 8:30 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна, кв. „Галата“ – ул. „Адмирал Грейг“, ул. „Дядо Димитър-Македонеца“, ул. „Кап. I Ранг Георги Купов“, ул. „Кап. I Ранг Ст. Димитриев“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Черноморска“, ул. „Морски бриз“, електрозахранени от ТП 843.

От 13:00 ч. до 15:00 ч., в района на гр. Варна, кв. „Галата“ – ул. „Стария фар“, ул. „Крайбрежна“.

От 13:00 ч. до 15:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Галата“, м-ст Зеленика, част от м-ст Прибой.

От 9:30 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ален мак, района около ул. „Генко Станев“, ул. „Никола Димитров“ и ул. „Сергей Николчев“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: : ул. „3-та“ от пресечката с ул. „5-та“ до пресечката с ул. „32-ра“, ул. „28-ма“, ул. „32-ра“; ул. „26-та“, ул. „24-та“, ул. „1-ва“ и ул. „20-та“ в района около училището и пекарната и Кметство с. Кичево, ул. „10-та“, ул. „7-ма“, ул. „8-ма“, и ул. „4-та“.

В периода 15 – 19 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 16 – 18 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Снежина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

