Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 9 януари, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Цонево – ТП 8, ТП Горско Стопанство Цонево, ТП Погреби Цонево и село Дебелец.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Сава и Цонево.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Антон Неделчев“ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; ул. „Кап. Георги Мамарчев“ № 7, 9; ул. „Беласица“ № 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42; ул. „Димитър Бацаров“ № 3, 5, 7, 9, 11; ул. „Димитър Станчев“ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. „Кракра“ № 56, 62, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; ул. „Патриарх Евтимий“ № 43, 45, 47, 82, 84, 86; ул. „Никола Бацаров“ 7; ул. „Средна гора“ № 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; ул. „Стара планина“ № 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 74; ул. „Трайко Китанчев“ № 21, 22, 23, 24, 25, 27; ул. „Цар Иван Срацимир“ 61; ул. „Черни връх“ № 25, 27, 29, 31, 33, 42, 44, 46, 48, 52, електрозахранени от ТП 247.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Бриз“, жсв „Бриз Юг“, м-ст Акчелар, м-ст Руските окопи, м-ст Свети Никола, м-ст Сотира, м-ст Телевизионна кула, ул. „Георги Русев“, ул. „Димитър Константинов“, ул. „Димитър Манчев“, ул. „Д-р Борис Окс“, ул. „Д-р Никола Константинов“, ул. „Д-р Любен Попов“, ул. „Преслав Петров“, ул. „Стефан Самсаров“ и част от бул. „8-ми Приморски полк“.

От 8:30 ч. до 12:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Вл. Варненчик“ / Кайсиева градина/ - блоковете: 223, 225, 231, 234, 242, 243, 254, 273, 274, 275, електрозахранени от ТП 1531.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Калиманци, Кипра, Чернево, Изгрев, Левски, Просечен и ВС „Калиманци“ - летище , маслобойна.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ и ул. „1-ва“ в посока център - главен път, ул. „5-та“, ул. „4-та“, ул. „8-ма“, ул. „40-та“, ул. „42-ра“ и ул. „9-та“.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Езерово, фирмите: „Екоинвест Асетс“ АД, „Агромаркет Интернешънъл“ ООД, „КБИ“ ЕООД.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Снежина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 5 – 9 януари, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Бозвелийско, Житница, Бързица.

