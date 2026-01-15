Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 15 януари, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Житница.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – Южна промишлена зона, както и селата Житница, и Падина.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Страшимирово, промишлена зона на село Езерово, гр. Белослав – кв. „Белопал“, фирмите: „Булмак“ и „Енергоремонт“, „Косметикпак“ ООД, „Пиелком 300“ ЕООД, „Трансинс Индъстри“ АД , „Газтрейд“ АД, „Белфери“ ЕООД, „Пами 2010“ ЕООД, ЕТ „Тихомир ВВ - Васил Василев“, стъкларско училище-ПГ „Св. Димитър Солунски“, хлорна станция на ТЕЦ Варна, фирма ТЕЦ Варна - собствени нужди.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Езерово и прилежащите промишлени и вилни зони.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Панорама.

В периода 15 – 16 януари, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Виница“, м-ст Акчелар, м-ст Варна Йолу, м-ст Голяма могила, м-ст Каракаш, м-ст Горна Трака, м-ст Руските окопи, м-ст Коджа тепе, м-ст Траката, м-ст Узун келеме, м-ст Фатрико дере, ул. „Безмер“, ул. „Григор Вачков“, ул. „Иван Пожарски“, ул. „Климент Денчев“, ул. „Константин Петкович“, ул. „Манол Лазаров“, ул. „Св. Параскева“, ул. „Свети Мина“, ул. „Цар Борис III-ти“ и част от бул. „8-ми Приморски полк“.

В периода 15 – 16 януари, от 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на село Гроздьово – ТП 12 Бункера.

В периода 15 – 16 януари, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Бозвелийско, Житница, Бързица.

