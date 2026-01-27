Абонатите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 27 януари, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Панорама.

От 8:30 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - кв. „Аспарухово“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Кирил Пейчинович“, ул. „Константин Арабаджиев“, ул. „Лайош Кошут“, ул. „Морава“, ул. „Моряшка“, ул. „Проф. Иван Шишманов“, ул. „Първи май“, ул. „Стенка Разин“, ул. „Цар Иван Александър“, електрозахранени от ТП 1638.

От 13:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Владислав Варненчик“ - бл. 406, електрозахранени от ТП 972.

От 13:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Владислав Варненчик“.

От 13:00 ч. до 15:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Антон Неделчев“ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; ул. „Кап. Георги Мамарчев“ № 7, 9; ул. „Беласица“ № 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42; ул. „Димитър Бацаров“ № 3, 5, 7, 9, 11; ул. „Димитър Станчев“ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. „Кракра“ № 56, 62, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; ул. „Патриарх Евтимий“ № 43, 45, 47, 82, 84, 86; ул. „Никола Бацаров“ 7; ул. „Средна гора“ № 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; ул. „Стара планина“ № 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 74; ул. „Трайко Китанчев“ № 21, 22, 23, 24, 25, 27; ул. „Цар Иван Срацимир“ 61; ул. „Черни връх“ № 25, 27, 29, 31, 33, 42, 44, 46, 48, 52, електрозахранени от ТП 247.

От 9:00 ч. до 12:00 ч., в района на гр. Варна - част от м-ст Зеленика, електрозахранена от ТП 2004.

От 8:30 ч. до 16:30 ч., в района на село Звездица, м-ст Летището, м-ст Под село.

От 8:30 ч. до 16:30 ч., в района на село Звездица - Военно Формирование 32140, „ВиК – Варна“ ООД (помпена станция Звездица).

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Разделна.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Тръстиково и Разделна.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ и ул. „1-ва“ в посока център - главен път, ул. „5-та“, ул. „4-та“, ул. „8-ма“, ул. „40-та“, ул. „42-ра“ и ул. „9-та“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Суворово – улиците: „Рила“, „Генерал Столетов“, „Витоша“, „Бузлуджа“, „Клокотница“, „Родопи“, „Георги Петлешев“, „Перущица“, „Острата чешма“, „Преслав“, „Средна гора“, „Цар Симеон“, „Райна Княгиня“, „Котел“, „Пирин“, „Шести септември“, „Велико Търново“, „Хаджи Димитър“, „Елена“, „Искър“ (Петлешев), „Дунав“, „Базар“, „Плиска“.

От 9:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Суворово и селата Щипско, и Чернево.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 8.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Градинарово – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Кривня, Равна, Неново, Черковна, Овчага, Снежина, Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Слънчево - клиентите, електрозахранени от МТП 3.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 27 – 30 януари, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Бозвелийско, Житница, Бързица.

В периода 27 – 30 януари, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 12 Бункера.

В периода 27 – 28 януари, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Овчага – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!