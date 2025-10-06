Абонатите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 6 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:



• 9:00 ч. до 16:00 ч., гр. Варна - ул. "Арх. Дабко Дабков" № 2, 6, 10, 11, 12, 14; ул. "Георги Бакалов" № 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20; ул. "Д-р Басанович" № 99, 101, 105, 107, 111, 112, 114, 116, 118, 128; ул. "Дубровник" № 15, 19, 21, 24, 35, 37, 39, 46, 48; ул. "Емоноил Манолов" 33, ул. "Емил Марков" 4, ул. "Железни Врата" № 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 42, 43; ул. "Жеравна" № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. "Константин Щъркелов" № 1, 2, 3, ул. "Арх. Петко Момчилов" № 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 38, 40, 49; ул. "Никола Козлев" № 19, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 43; ул. "Подполковник Калитин" № 20, 22, 24, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 53, 55, 37, 39, 61; ул. "Евлоги Георгиев" № 1, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15; ул. "Батова" № 3, 7, 11, 17.



• 9:00 ч. до 17:00 ч., гр. Варна - м-ст Евксиновград, м-ст Траката, ул. "1-ва", ул. "13-та", ул. "14-та", ул. "20-та", ул. "23-та", бул. "Княз Борис I-ви", електрозахранени от ТП 541.



• 9:00 ч. до 16:30 ч., гр. Варна -част от м-ст Боровец , част от м-ст Ракитника.



• 9:00 ч. до 16:30 ч., гр. Варна - м-ст Ален Мак – района около спирка Изгрев, електрозахранени от ТП 1899.



• 9:00 ч. до 17:00 ч., село Неново - ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.



• 9:00 ч. до 17:00 ч., гр. Провадия – ул. "Янко Сакъзов", ул. "Димитър Чивгънов", ул. "Сливница", ул. "Д-р Марко Сапарев", ул. "Дунав", ул. "Опълченска", електрозахранени от ТП 6.



• 9:00 ч. до 17:00 ч., гр. Провадия – ул. "Преслав", ул. "Софроний Врачански", ул. "Цар Освободител", ул. "Александър Стамболийски", ул. "Георги Кирков", ул. "Дунав", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Опълченска", ул. "София", ул. "Драгоман", Районен съд Провадия, централен площад Провадия, ул. "Иван Вазов", ул. "Юрий Венелин", ул. "Никола Вапцаров", ул. "Димитър Грънчаров", електрозахранени от ТП 7,ТП 8 и ТП 9.



• 8:00 ч. до 17:00 ч., селата Брестак и Метличина.



• 8:00 ч. до 17:00 ч., село Петров дол.



• 8:30 ч. до 17:00 ч., село Яребична - ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.



8:30 ч. до 16:30 ч., село Близнаци – ул. "Камчия", ул. "Искър", ул. "Дунав", ул. "Струма", ул. "Вит" и част от ул. "Лонгоз", електрозахранени от ТП 1 Долен Близнак.

