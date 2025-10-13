Абонатите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 13 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. , в района на гр. Варна - ул. „Дружба“, ул. „Мир“ № 2, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42; ул. „Рощок“ № 11, 12, 13; ул. „Проф.Цани Калянджиев“ № 4, 6, 12.

, в района на - ул. „Дружба“, ул. „Мир“ № 2, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42; ул. „Рощок“ № 11, 12, 13; ул. „Проф.Цани Калянджиев“ № 4, 6, 12. От 8:30 ч. до 13:00 ч., в района на гр. Варна, кв. „Вл. Варненчик“ - бл. 259, бл. 257, бл. 221, бл. 222; ул. „Петър Дертлиев“ № 34, 38; бул. „Цар Освободител“ 230, електрозахранени от ТП 1529.

От 8:30 ч. до 17:00 ч. , в района на гр. Варна - кв. „Възраждане“ бл. 1, част от бул. „Трети март“, част от м-ст Планова, електрозахранени от ТП 737.

, в района на - кв. „Възраждане“ бл. 1, част от бул. „Трети март“, част от м-ст Планова, електрозахранени от ТП 737. В периода 13 – 14 октомври, от 9:00 ч. до 16:30 ч. , в района на гр. Варна – к.к. „Чайка“ - района около: х-л „Екзотик“ и х-л „Роял“, електрозахранени от ТП 1583.

, в района на – к.к. „Чайка“ - района около: х-л „Екзотик“ и х-л „Роял“, електрозахранени от ТП 1583. В периода 13 – 14 октомври, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна – к.к. „Чайка“ и м-ст Ален мак.

В периода 13 – 14 октомври, от 9:00 ч. до 16:30 ч. , в района на гр. Варна: м-ст Дилбер чешма – ул. „Триглав“, ул. „Черни осъм“, ул. „Цепина“ и ул. „Борова горичка“; ул. „Трапезица“, ул. „Троянски манастир“, ул. „Хисарлъка“, ул. „Царичина“, ул. „Траянови врати“; част от м-ст Манастирски Рид – ул. „Орлова чука“, ул. „Персина“, ул. „Персенк“, ул. „Перистера“, ул. „Перелик“ и ул. „Парангалица“.

, в района на м-ст Дилбер чешма – ул. „Триглав“, ул. „Черни осъм“, ул. „Цепина“ и ул. „Борова горичка“; ул. „Трапезица“, ул. „Троянски манастир“, ул. „Хисарлъка“, ул. „Царичина“, ул. „Траянови врати“; част от м-ст Манастирски Рид – ул. „Орлова чука“, ул. „Персина“, ул. „Персенк“, ул. „Перистера“, ул. „Перелик“ и ул. „Парангалица“. Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ален мак и к.к. „Чайка“: ул. „Янко Славчев“ и ул. „Цаню Цанев“ – района около комплекс „Тригор“, електрозахаранени от ТП 1882.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. , в района на село Пчелник – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

, в района на – клиентите, електрозахранени от ТП 1. В периода 13 – 15 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч. , в района на село Яребична . Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

, в района на . Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти. В периода 13 – 17 октомври, от 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Дългопол – ул. „Генерал Гурко“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Иван Асен“, ул. „Подполковник Калитин“, ул. „Генерал Заимов“, ул. „Толбухин“, ул. „Никола Обретенов“, ул. „Христо Михайлов“, електрозахранени от ТП 3.

В периода 13 – 17 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч. , в района на село Неново . Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

, в района на . Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти. Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. , в района на село Китен .

, в района на . Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Блъсково, Градинарово, Черноок, Славейково.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!