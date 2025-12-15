Абонатите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 15 декември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 12:00 ч., в района на гр. Варна - Западна промишлена зона, фирмите: „Еспешъл“ ЕООД, ЕТ „Жени-02 Георги Георгиев“, АКС ЕООД, електрозахранени от ТП 2016.

От 8:30 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна: кв. „Галата“ – ул. „Адмирал Грейг“, ул. „Дядо Димитър-Македонеца“, ул. „Кап. I Ранг Георги Купов“, ул. „Кап. I Ранг Ст. Димитриев“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Черноморска“, ул. „Морски бриз“, електрозахранени от ТП 843 и ТП 844.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Генерал Кантарджиево – района около пресечката на ул. „11-та“ с ул. „1-ва“ и ул. „14-та“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Сладка вода.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – централната част на селото.

В периода 15 – 19 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!