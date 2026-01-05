Абонатите без ток днес във Варненско
Пиксабей
На 5 януари, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варненско без ток ще останат абонатите:
От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Разделна.
От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Тръстиково и Разделна.
В периода 5 – 8 януари, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 8.
В периода 5 – 9 януари, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Бозвелийско, Житница, Бързица.
