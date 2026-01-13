Абонатите без ток днес във Варненско

Пиксабей

Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия днес, 13 януари, ще са:

от 8:30 ч. до 17:00 ч., са възможни смущения в района на село Езерово, фирмите: ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, „АГРОМАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД, „КБИ“ ЕООД.

