Абонатите без ток утре във Варна

На 20 декември, утре, от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - бул. "Съборни" 42 (Централна поща).

В периода 19 - 20 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. "Дрин", бул. "Сливница", бул. "Приморски", ул. "Александър Дякович", ул. "Кракра".

