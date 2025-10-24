Абонатите без ток в събота и неделя във Варна и региона

Пиксабей

На 18 октомври, от 7:00 ч. до 19:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.

На 19 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч., по същата причина отново са възможни смущения в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.

Предупреждението важи и за часовия диопазон от 8:00 ч. до 14:00 ч. отново за района на Западна промишлена зона във Варна.

