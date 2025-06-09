Абонатите без ток за днес във Варна и областта

снимка Пиксабей

Заради неотложни и обслужване на съоръженията днес без ток във Варна и областта ще са:



- от 9:00 до 16:00 гр. Варна - кв. Чайка, блоковете: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11;



- от 9:30 до 12:0 гр. Варна - улиците: Зеленика, Генерал Георги Попов, Подвис, Никола Козлев, Еделвайс, Иглика, Емануил Манолов, Люляк, Слави Дойчев, Емине;



- от 13:30 до 15:30 гр. Варна - кв. Трошено, ул. Радост, ул. Йордан Йовков;



- от 9:00 до 16:30 гр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. Триглав, ул. Черни осъм, ул. Цепина и ул. Борова горичка;



- от 8:30 до 16:30 гр. Варна – част от м-ст Прибой, част от м-ст Боровец Юг;



- от 9:00 до 17:00 гр. Провадия - ул. Бойчо Желев, ул. Иван Рилски, ул. Климент, ул. Цар Освободител, ул. Гроздьо Желев, ул. Украйна, ул.Камчия, ул. Христо Ботев, ул. София, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Александър Стамболийски, ул. Драгоман, ул. Дунав, ул. Преслав, ул. Опълченска, ул. Софроний Врачански, ул. Сливница, централен площад Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Иван Вазов, ул. Отец Паисий, ул. Толбухин, ул. Патриарх Евтимий, ул. Ген. Скобелев, ул. Юрий Венелин;



- от 9:00 до 17:00 гр. Суворово - улиците: Шести септември, Перущица, Околчица, Опълченска, Драган Стоянов, Хан Аспарух, Цар Симеон, Панагюрище, Бузлуджа, Велико Търново, Снежанка, Генерал Столетов, Георги Бенковски, Янтра, Мусала, Хан Омуртаг, Искър(Петлешев), м-ст Новите лозя;



- от 8:30 до 17:00 с. Страшимирово, промишлена зона на с. Езерово, гр. Белослав – кв. Белопал, фирмите: БУЛМАК и ЕНЕРГОРЕМОНТ, КОСМЕТИКПАК ООД, ПИЕЛКОМ 300 ЕООД, ТРАНСИНС ИНДЪСТРИ АД , ГАЗТРЕЙД АД, БЕЛФЕРИ ЕООД, ПАМИ 2010 ЕООД, ЕТ ТИХОМИР ВВ - ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, стъкларско училище-ПГ СВ.ДИМИТЪР СОЛУНСКИ, хлорна станция на ТЕЦ Варна, фирма ТЕЦ Варна- собствени нужди;



- от 8:30 до 17:00 с. Бенковски - ул.4-та, ул. 3-та, ул. Янтра, ул 9-та, ул.10-та, ул. Стряма, ул. Въча;



-от 8:00 до 17:00 с. Момчилово, с .Средно село;



- от 8:00 до 17:00 с. Гроздьово;



- от 9:00 до 17:00 с. Синдел, с. Юнак, с. Равна, с.Поляците, с. Доброплодно.

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