Абонатните станции под блоковете стават паркинги

Кадър Флагман

Старата абонатна станция на блок 18 в ж.к. "Зорница" се превръща в пилотен паркинг проект, пише Флагман.

Бившата абонатна станция на "Топлофикация" до блок 18 в бургаския ж.к. "Зорница" да се превърне в модерен закрит паркинг. Това предложение внесоха днес в ОбС Бургас съветниците от групата на КОД-БВ, които настояват общинската администрация да извърши пълно конструктивно и техническо обследване на обекта и да даде становище за възможностите за преустройство.

В докладната си те описват идеята като иновативно и прагматично решение на един от най-сериозните градски проблеми - хроничния недостиг на паркоместа в жилищните квартали.

Абонатните станции, изграждани масово при строителството на ЕПК блоковете през социализма, са били проектирани да обслужват локални отоплителни инсталации. Днес обаче значителна част те са с отпаднало предназначение, стоят заключени и реално не изпълняват никаква функция, въпреки че представляват големи закрити пространства с добра носеща конструкция.

Станцията до блок 18 в "Зорница", например е с площ 279 кв. м и значителна височина – над 5 метра. Това, при благоприятни конструктивни показатели, би позволило създаването на едноетажен или дори двуетажен закрит паркинг чрез монтаж на паркинг-системи, допълнителен паркинг-етаж или метални платформи за вертикално паркиране.

Предложението е подписано от председателя на групата Стоян Грозев (на преден план), Георги Кузманов (до него), Мариела Кирова, Милен Георгиев, д-р Светослав Тодоров Тодор Ангелов, Георги Манев, Бенчо Бенчев и Красимир Батилов

Така на практика в обем, който в момента е неизползваем, могат да се осигурят десетки нови паркоместа, обслужващи пряко живеещите в блока, а те от своя страна биха освободили зоните наоколо.

"Това е пилотно проучване. Нека първо видим дали конструкцията и нормативните изисквания позволяват реализацията на подобен проект. Провели сме разговори с представители на етажната собственост, знаем, че конкретното помещение е общинска собственост. Не е ясно колко подобни станции има в града, но при крещящия недостиг на паркоместа подобно решение може да бъде изключително подходящо. Колко места ще се получат и при какви условия - това е работа на специалистите", коментира пред Флагман.бг Стоян Грозев, председател на групата на КОД-БВ.

Екип на Флагман извърши и оглед на място. Вътре все още се виждат остатъци от старата топлотехническа инсталация – буферни съдове, тръбни разводки и техническо оборудване. Помещението обаче е просторно, с голям обем и добра височина, което отваря сериозен потенциал за функционално преустройство, при условие че бъде изготвен инвестиционен проект в съответствие с изискванията за паркинги - вентилация, пожарна безопасност, осигуряване на евакуационни изходи, подходящи рампи за достъп на автомобилите и изчисляване на допустимите натоварвания.

Общинските съветници подчертават, че подобни абонатни станции има и в други райони на Бургас, например в ж.к. "Лазур" и ж.к. "Изгрев". Част от тях са общински, други - държавни.

Ако пилотният проект в "Зорница" бъде оценен като технически и икономически реализуем, моделът може да се приложи и на други места. Това би позволило постепенно разширяване на паркинг инфраструктурата, без да се засягат зелени площи и междублокови пространств

