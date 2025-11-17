Абортите скочиха двойно в български град
Пиксабей
Пловдив отчита драматично увеличение на абортите това лято. За трите месеца от юли до септември броят им достига 503, при едва 250 през същия период на 2024 г. Това е над 100% ръст, според последните данни на Националния център по обществено здраве и анализи, предаде Трафик нюз
Същевременно в областта са регистрирани 2 109 раждания, което означава, че за всеки четири раждания се пада приблизително един аборт. Това съотношение поставя областта над средните нива за страната.
Особено притеснителна е структурата на абортите. Повече от половината – общо 259, са терапевтични, тоест прекъсвания по медицински причини. Това е двойно над средния дял за страната, който се движи около 30–32%. Според специалисти толкова висок процент терапевтични случаи се дължи на редица фактори - по-късно забременяване, по-чести усложнения, хронични заболявания и вероятно недостатъчно ефективно проследяване в ранните етапи на бременността.
Значителен е и броят на спонтанните аборти – 133, което поставя Пловдив над големи области като Бургас, Плевен и Русе. Абортите по желание са 111, сравнително по-нисък дял в сравнение с области като Варна и Добрич, където този тип прекъсвания формират голяма част от общия брой.
Данните по възраст в Пловдив също са показателни. Повече от половината аборти (268) са извършени при жени над 30 години. Това потвърждава тенденцията към все по-късно планиране на първа или втора бременност, но същевременно отразява и по-високия риск от усложнения именно в тази възрастова група. Младите жени между 20 и 29 години съставляват около 40% от всички случаи, докато абортите при тийнейджъри остават сравнително редки. В сравнение със Сливен, Добрич или Шумен, където значителен дял от абортите е при много млади жени, Пловдив показва напълно различен социален и медицински профил.
На национално ниво Пловдив е третата област в страната по брой регистрирани аборти след София и Варна, но особеностите в разпределението по видове и възраст го отличават значително. Докато в столицата и по Черноморието по-голямата част от прекъсванията на бременност са по желание, в Пловдив доминират медицинските индикации и високият брой спонтанни аборти.
