Абровски: България е като разграден двор, БАБХ прави контрол само по документи

Кадър "България Он Еър"

България е като разграден двор. Това са думи на земеделския министър Пламен Абровски след първите седмици начело на едно от най-тежките министерства.

"В момента, в който миналата година Българската агенция по безопасност на храните е сезирана за фалшивото масло, това, което е трябвало да прави регулярно, почти не го е правила. Информацията не е излязла, защото към онзи момент проблемът е подаден към прокуратурата и ми беше обяснено, че за да не пречи на разследването не се е шумяло. Гарантираха ми, че е изтеглено и дадено за унищожаване", заяви той в "Денят ON AIR".

Министърът ще възложи на БАБХ да провери всичко по случая с фалшивото масло.

"Това масло е хванато януари или февруари месец 2025 г. Твърдят, че фирмите са изтеглени от агрохранителната верига. Въпреки това, разпоредих да се провери фирмите продължават ли да търгуват с някакъв вид продукти. Въведохме стриктен контрол на това, което влиза в страната. Хубаво е в БАБХ да се прави не само контрол по документи, а и такъв по съдържание", допълни той за Bulgaria ON AIR.

В нашата държава БАБХ няма никакъв архив, защото не е правила база данни, категоричен е той.

Срокът да се извърши контрол върху даден е продукт е за 3 дни в лаборатория, уточни Абровски.

"Разпоредих на БАБХ да всеки ден да се документира какво мляко влиза като суровина - вносът е минимален. Откакто сме въвели изискването до 23 юни в мандрите като млечни суровини са влезли 26 000 тона българска млечна суровина и едва 1418 тона млечни суровини от чужбина. Когато нямаш реални данни, не знаеш къде да се намесиш. В момента потребителят е цар и законодателството на ЕС позволява, за да може да бъде информиран, на етикетите да има отбелязани много по-детайлни неща. Ще направим всичко възможно българският потребител да е най-информиран в ЕС", изтъкна гостът.

"Живеем в пазарна икономика и сме в ЕС, който смята, че най-свещеното нещо е свободният пазар. Не е редно държавата да се намесва в ценообразуването. Не е виновен този, който иска висока цена, а този, който може да му я даде. Търговските вериги прекалиха с надценките. Усещането за справедливост вече се връща. Намаляването на цените е най-крайният резултат. С тези мерки целта беше да не се качват повече цените", посочи министърът на земеделието и храните.

По думите му съвсем скоро у нас ще има гарант за качество като във Франция и Германия.

Редактор "Екип на Петел",

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