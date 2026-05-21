Абровски: България е заплашена от санкции заради заменките

Булфото

България рискува да бъде сериозно санкционирана от Европейската комисия заради недопустима държавна помощ за земеделски земи, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.

По думите му казусът с т.нар. заменки датира от 2009 г., но вече има окончателно осъдително решение, а държавата е забавила комуникацията си с Европейската комисия.

Към момента правителството се опитва да навакса, каза Абровски, цитиран от БНР и допълни:

"Това е във връзка със заменките. Имаме осъдителни решения и България е изправена пред сериозен риск да бъде санкционирана.

Изчисляването е включително и на база ден забавяне от страна на държавата. Европейската комисия действа бавно, но сигурно. Окончателното решение мисля, че излезе тази година".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!