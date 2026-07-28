Абровски: До края на годината България ще има концепция за земеползването

Снимка: Министерството на земеделието и храните

До края на годината Министерството на земеделието и храните ще работи и ще представи цялостна концепция за земеползването в България. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на кръгла маса, организирана в рамките на събитието „Ден на полето“, което се провежда по инициатива на Националната асоциация на зърнопроизводителите и Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, в село Паскалево, Добричка област.

„Две са важните неща за мен - земеделската земя трябва да бъде за този, който я работи, и трябва да имаме дългосрочни договори. Ако нямаме цялостна концепция, няма да правим устойчиво земеделие“, заяви министър Пламен Абровски. Той подчерта, че поземлените отношения засягат всички земеделски производители и затова изработването на концепцията трябва да бъде с участието на представителите на различните сектори в земеделието. Целта е да бъдат обсъдени и обединени предложенията на браншовите организации и да се постигне общо виждане за бъдещото управление и ползване на земеделските земи. След постигането на съгласие по основните принципи ще бъде разработена необходимата законодателна рамка. „До края на годината се надявам не само да Ви представим, но и да имаме одобрена концепция. След това вече можем да започнем да пишем текста“, посочи министърът.

В рамките на събитието министър Абровски заяви, че до края на годината областните дирекции „Земеделие“ ще извършат проверки на всяко землище в страната, съобщават от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. Контролът ще обхване и случаите на неизплатени дължими суми, като при установени нарушения ще бъдат предприети необходимите действия за тяхното събиране. „Не може едните да работят и да не плащат, а другите да работят и да плащат. Това нещо ще бъде прекратено като практика“, категоричен беше министърът.

Той припомни, че е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който предвижда промени за подобряване на регулацията в сектора. Министърът подчерта, че краткосрочните законодателни решения могат да отговорят на неотложни проблеми, но устойчивото развитие на земеделието изисква цялостна визия и предвидима среда.

По време на откриването на „Ден на полето“ министър Пламен Абровски заяви, че земеделието може и трябва да се превърне в стратегически отрасъл за България, който има значение не само за производството на храни, но и за националната сигурност, икономическото развитие и устойчивостта на страната. Той акцентира върху необходимостта от последователна държавна политика с дългосрочен хоризонт, инвестиции в напояване, модернизация на стопанствата, внедряване на нови технологии, дигитализация и иновации.

Сред приоритетите той посочи и повишаването на добавената стойност на българската земеделска продукция чрез насърчаване на кооперирането и сдружаването, развитието на преработката, ефективното управление на водните ресурси и по-тясната връзка между науката, образованието и практиката. „Задачата на държавата е да осигури предвидима среда, ясни правила и дългосрочна визия. Тогава земеделието може да бъде не просто важен сектор, а един от двигателите на българската икономика“, заяви министър Абровски.

По време на кръглата маса заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев подчерта необходимостта от преминаване към по-устойчиво и дългосрочно ползване на земеделските земи. Той отбеляза, че предлаганите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи могат да бъдат част от решението, но устойчивата реформа трябва да се основава на цялостна концепция. „Според нас това е посоката на дългосрочни договори. Няма да е лесно, но трябва да направим следващата крачка“, заяви зам.-министър Янчев. Концепцията за земеползването ще обхване и свързаните с него въпроси, включително инфраструктурата, напояването и инвестиционното планиране, като бъдат отчетени спецификите на различните земеделски производства и техният инвестиционен хоризонт.

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